В УПЦ создана Комиссия по подготовке и проведению Собора епископов, где будет избран Предстоятель

Распоряжением Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия от 9 июля создана Комиссия по подготовке и проведению 13 августа в Киеве Собора епископов Украинской Православной Церкви в следующем составе: митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры — председатель комиссии; митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви; епископ Васильковский Николай, викарий Киевской митрополии; протоиерей Владимир Коцаба, глава Административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви; протоиерей Константин Пилипчук, секретарь Киевской епархии; протоиерей Виктор Иващук, секретарь по г. Киеву; протоиерей Игорь Базаринский, заведующий канцелярией Киевской митрополии Украинской Православной Церкви; протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви; протоиерей Александр Бахов, председатель Юридического отдела Украинской Православной Церкви; протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви; протоиерей Сергий Ющик, первый проректор Киевской духовной академии и семинарии; архимандрит Антоний (Олиферович), благочинный Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. 9 июля состоялось первое заседание Комиссии, которое началось с заупокойной литии по новопреставленному Блаженнейшему митрополиту Владимиру. Официальный сайт УПЦ

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