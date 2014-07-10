В УПЦ создана Комиссия по подготовке и проведению Собора епископов, где будет избран Предстоятель

21:53, 10 июля 2014
Православие
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Распоряжением Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия от 9 июля создана Комиссия по подготовке и проведению 13 августа в Киеве Собора епископов Украинской Православной Церкви в следующем составе:

митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры — председатель комиссии;

митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры;

митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;

епископ Васильковский Николай, викарий Киевской митрополии;

протоиерей Владимир Коцаба, глава Административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви;

протоиерей Константин Пилипчук, секретарь Киевской епархии;

протоиерей Виктор Иващук, секретарь по г. Киеву;

протоиерей Игорь Базаринский, заведующий канцелярией Киевской митрополии Украинской Православной Церкви;

протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви;

протоиерей Александр Бахов, председатель Юридического отдела Украинской Православной Церкви;

протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви;

протоиерей Сергий Ющик, первый проректор Киевской духовной академии и семинарии;

архимандрит Антоний (Олиферович), благочинный Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

9 июля состоялось первое заседание Комиссии, которое началось с заупокойной литии по новопреставленному Блаженнейшему митрополиту Владимиру.

Официальный сайт УПЦ

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