В УПЦ создана Комиссия по подготовке и проведению Собора епископов, где будет избран Предстоятель
Распоряжением Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия от 9 июля создана Комиссия по подготовке и проведению 13 августа в Киеве Собора епископов Украинской Православной Церкви в следующем составе:
митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры — председатель комиссии;
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Киевской митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры;
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;
епископ Васильковский Николай, викарий Киевской митрополии;
протоиерей Владимир Коцаба, глава Административного аппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви;
протоиерей Константин Пилипчук, секретарь Киевской епархии;
протоиерей Виктор Иващук, секретарь по г. Киеву;
протоиерей Игорь Базаринский, заведующий канцелярией Киевской митрополии Украинской Православной Церкви;
протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви;
протоиерей Александр Бахов, председатель Юридического отдела Украинской Православной Церкви;
протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви;
протоиерей Сергий Ющик, первый проректор Киевской духовной академии и семинарии;
архимандрит Антоний (Олиферович), благочинный Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
9 июля состоялось первое заседание Комиссии, которое началось с заупокойной литии по новопреставленному Блаженнейшему митрополиту Владимиру.