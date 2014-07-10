На День Крещения Руси в Александро-Невскую лавру доставят 18-тонный колокол

Новый 18-тонный колокол "Александр Невский" доставят в Петербург из Каменска-Уральского (Свердловская область, Россия) для звонницы Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

Новый колокол станет последним и самым главным для обновленной звонницы собора.

Маршрут колокола пройдет через Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов, Пензу, Рязань, Москву, Ярославль, Вологду, Череповец и Тихвин.

Машину с колоколом сопровождает переносная звонница. В каждом из городов запланированы остановки, во время которых звонари Международного центра колокольного искусства будут давать мастер-классы, и все желающие смогут попробовать себя в искусстве колокольного звона.

18-тонный колокол прибудет в Александро-Невскую лавру, как ожидается, к 28 июля.

Сначала его разместят у входа в Свято-Троицкий собор, чтобы верующие и гости лавры смогли его рассмотреть и прикоснуться к главному колоколу монашеской обители Петербурга.

Подъем колокола на южную колокольню Троицкого собора запланирован на октябрь 2014 года.

Исторический ряд колоколов лавры насчитывал 14 колоколов, возрожденный будет состоять из 15-ти.

Свято-Троицкий храм - соборный храм Александро-Невской лавры в Петербурге. Он был возведен к 1731 году, однако позднее его разобрали и подготовили для храма новый проект. Второй храм на этом месте был построен к 1786 году и освящен в 1790 году.

В 1933-м Леноблисполком принял решение о закрытии собора и передаче его Политпросвету под Дом чудес и технических достижений, позднее здесь размещалось жилищное управление и другие учреждения. Собор был возвращен верующим в 1956 году.

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