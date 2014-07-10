Под Киевом 13 июля пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Призри на смирение»

13 июля пройдет ежегодный традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Призри на смирение»: от Свято-Михайловского храма с. Белогородка до Ризоположенского монастыря с. Томашовка Фастовского района Киевской области.

В 2000 г., по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, братия Свято-Введенского монастыря основала первый пеший крестный ход с иконой «Призри на смирение» в монастырский загородный скит - Ризоположенческий монастырь. С тех пор шествие, которое всегда начинается после Божественной литургии в храме Архистратига Михаила с. Белогородка, возглавляет наместник Киевского Свято-Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан.

Начало богослужения в Свято-Михайловском храме в 8.00.

Путь крестного хода будет пролегать в трех районах Киевской области: Киево-Святошинском, Макаровском, Фастовском. В каждом селе, через которое будет проходить шествие, возле храма будут совершаться молебны, во время которых местные жители смогут приложиться к чудотворному образу Богородицы.

15 июля, в день праздника Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, после совершения Божественной литургии и обеда, автобусы развозят паломников в Фастов и Киев.

church.ua