Вышло пособие, обобщающее церковный опыт излечения наркозависимых

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московской Патриархии издал книгу «В храм пришел наркозависимый. Как помочь?», сообщает Диакония.ru

«Ожесточающий население, повергающий в отчаяние наркозависимых и их ближайшее окружение догмат гласит, что наркомания неизлечима, что наркоман — навсегда наркоман, что наркотик умеет ждать. К счастью, это не так. Говорю на основании личного опыта и опыта друзей. Более половины воспитанников, решивших проблему зависимости на нашем приходе, живут нормальной радостной жизнью», — подчеркивает руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.

Церковная реабилитация делится на пять этапов, которые занимают несколько лет. Первичное обращение может быть очным или заочным — по телефону или переписке. После этого, обычно от одного до трех месяцев, следует мотивационный период, когда человек принимает решение о лечении в Церкви. На этом этапе наркозависимый может состоять на лечении в светском реабилитационном центре. «Так сложилось в системе церковной помощи наркозависимым, что первичные консультации для наркозависимых и их родственников обычно проводятся на базе уже существующих специализированных амбулаторных программ или стационарных реабилитационных центров», — отмечают авторы книги.

Основной период церковной реабилитации занимает, как правило, от года до полутора лет. В это время наркозависимый включается в жизнь приходской общины или монастыря. После успешного прохождения основного этапа человек вступает в период ресоциализации, который длится от одного до трех лет. Затем бывший наркозависимый переходит на новый этап — период поддержки и сопровождения (церковной общиной, группой выпускников, семьей), который длится всю жизнь. Если происходит «срыв», человек снова возвращается к основному этапу реабилитации. На протяжении реабилитации параллельно идет работа с родственниками наркозависимого, которым помогают справиться с созависимостью.

Как отмечают авторы книги, главное отличие церковной помощи наркозависимым от светской заключается в том, что обязательными элементами православных реабцентров являются трудовые послушания, церковная и домашняя молитва, пост, духовное руководство и участие в Таинствах.

Данное издание можно скачать на сайте Синодального отдела.