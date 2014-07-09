В Святогорской лавре впервые отслужили литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи

Первая Божественная литургия состоялась в пещерном храме Рождества Иоанна Предтечи Святогорской Лавры 7 июля – в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Об этом сообщает сайт Донбасс Православный.

Это большое событие в жизни обители, поскольку в новейшей истории Святогорского монастыря, открывшегося в 1992 году, литургия в этом храме еще не служилась.

Святогорская обитель находится под особым покровом Святого Иоанна Предтечи. Еще в XIX веке в утесе меловой скалы был освящен храм в честь Рождества Иоанна Крестителя. Именно здесь, предположительно в XVI веке, на меловом столпе было чудесное явление иконы Николая Чудотворца.

На Божественной литургии 7 июля маленький пещерный храм Рождества Иоанна Предтечи был заполнен людьми. Пещерная обстановка, пение братии древним знаменным напевом особо располагали к молитве и напоминали времена первых христиан.

8 июля в Святогорской Лавре почтили память прп. Киприана – одного из духовников обители, старца, верно потрудившегося для братии монастыря на пути спасения к Царствию Небесному.

Современник отца Киприана, хорошо его знавший, А.Ковалевский писал о нем: «Старец духовник иеромонах Киприан отличался при опытности своей духовной, редкой добротой: был он именно земной ангел, а не человек в этом отношении, никакая злоба или обида не могли возмутить его…»

Подробнее о житие преподобного здесь: Преподобный Киприан, иеромонах Святогорский († 25 июня / 8 июля 1874 г.)

По материалам сайта Донбасс Православный