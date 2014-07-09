Завершилось председательство Украинской Православной Церкви во Всеукраинском совете Церквей

Под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия 9 июля в помещении национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» состоялось заседание Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

На сегодняшнем заседании ВСЦиРО завершилось председательство Украинской Православной Церкви, которая возглавляла этот межконфессиональный орган в течение последних полгода. Согласно Уставу, каждая конфессия возглавляет организацию в течение шести месяцев, после чего председательство переходит к следующей конфессии.

Открывая заседание, митрополит Онуфрий поблагодарил членов ВВСЦиРО за высказанные соболезнования по поводу смерти Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира. Почивший иерарх приложил много усилий для развития межконфессиональных отношений, способствовал межконфессиональному миру и согласию.

Во время заседания было принято обращение ВСЦиРО к Президенту Украины Петру Порошенко с перечнем актуальных вопросов и проблем в государственно-конфессиональных отношениях. ВСЦиРО также направила обращение к главе государства, правительству и парламенту с просьбой не допустить ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений религиозных организаций с государством, было акцентировано внимание на недопустимости втягивания конфессий в политические процессы и незаконного вмешательства в их внутренние дела.

Главы основных украинских конфессий также приняли обращение относительно ситуации на Востоке Украины, в котором призвали всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его и прекратить кровопролитие, освободить из плена заложников, в том числе и священнослужителей, не захватывать и не использовать церковные сооружения и религиозные помещения в вооруженном конфликте.

Лидеры конфессий засвидетельствовали солидарность с пострадавшими и призвали прихожан своих церквей и религиозных организаций к «деятельной помощи и делам милосердия для наших братьев и сестер с Востока Украины».

Период председательства Украинской Православной Церкви был самым сложным периодом как в жизни государства, так и в деятельности Совета. За период председательства УПЦ ВСЦиРО приняла 5 обращений и 7 заявлений, организовывала постоянные совещания и консультации. В частности, были организованы встречи как с предыдущим Президентом, так и с оппозицией для поиска путей выхода из кризиса.

Завершая заседание, митрополит Онуфрий отметил, что согласно оценкам экспертов, в течение упомянутого кризисного периода межконфессиональный Совет проводил правильную и взвешенную политику, направленную на преодоление кризисных явлений в украинском обществе.

Выработаные и совместно принятые обращения и заявления были верными и своевременными. ВСЦиРО в эти времена смогла удержать баланс, не стала на сторону одной из сторон в тех политических и военных конфликтах, произошедших в Украине за последние полгода.

В то же время, ВСЦиРО единодушно и решительно высказывалась за сохранение территориальной целостности и независимости Украины и осуждала проявления сепаратизма. Благодаря деятельности Совета удалось и удается и дальше удерживать межконфессиональный и межрелигиозный мир в Украине, несмотря на попытки отдельных сил этот мир расшатать.

Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поблагодарили Украинскую Православную Церковь за напряженную работу в этот сложный период.

В завершение митрополит Онуфрий выразил надежду, что Совет и в дальнейшем сможет выдерживать сбалансированную позицию относительно общественно-политических событий в стране и, оставаясь межрелигиозным органом, будет примером в сохранении мира и согласия для украинского общества.

По материалу church.ua