Владимир Легойда: Преподобный Сергий Радонежский и спустя семь столетий объединяет людей

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда отметил, что образ Сергия Радонежского актуален и в начале XXI века -преподобный и сегодня объединяет людей. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета празднования 700-летия со дня рождения преп. Сергия Радонежского.

«Преподобный не только объединил русскую землю при своей жизни, но и продолжает сплачивать людей многие столетия спустя. В этом заключается одно из главных значений этого величайшего русского святого для наших современников», — заявил В.Легойда.

«Изменив себя, преподобный Сергий изменил всех окружающих, причем, не только живших одновременно с ним. Он сохраняет живую связь с людьми, продолжает обращаться к тем, кто живет спустя столетия после окончания его земного пути», — добавил председатель СИНФО.

«Без преподобного Сергия Радонежского не было бы Святой Руси. Без него не было бы не только победы в Куликовской битве, но и победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул В.Р. Легойда.

«Историческое значение преподобного может быть более очевидным и общеизвестным, но главная суть жизни и служения Сергия Радонежского не только в нем. Самое страшное, когда люди, прожившие достойную, святую жизнь, становятся всего лишь строчкой в учебнике или тусклой фотографией, изображением на плакате», — отметил он.

«Важно не изображать жизнь преподобного Сергия формальной, далекой и холодной. То есть такой, какой она не была ни для самого преподобного, ни для его современников, и какой она не должна быть для нас, его потомков и наследников», — заключил В.Легойда.