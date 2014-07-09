В Крыму отметили День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности, установленный в память о святых Петре и Февронии, отметили в Крыму.

Торжества состоялись 6 июля на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщает пресс-служба Крымской епархии.

7 июля в Детском парке Симферополя был освящен закладной камень в основание памятника. По проекту, он представляет собой скульптуры святых Петра и Февронии, которые держат в руках голубей как символ любви и верности. Перед святыми расположена книга - символ мудрости. Фигуры будут установлены в ротонде, которую увенчает православных крест.

8 июля, в сам праздник, в храмах Крыма были совершены торжественные богослужения, по окончании которых многодетные семьи наградили ценными памятными подарками.

sedmitza.ru