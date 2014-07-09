В Москве восстановят храм, взорванный Наполеоном

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, уничтоженная французами при отступлении из Москвы, будет воссоздана у стен Новодевичьего монастыря.

"Ориентировочно стоимость строительства составит 50 миллионов рублей", - сказал советник патриарха Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщает.

Летописи относят основание этой церкви к 1525 году – времени строительства Новодевичьего монастыря. В сентябре 1812 года монастырь ненадолго заняли французы, которые, покидая обитель, не смогли уничтожить монастырь, однако взорвали храм Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Ровесница монастыря, эта церковь была неотъемлемой частью его ансамбля. До сих пор одна из башен обители носит название Предтеченской. Проект воссоздания утраченной церкви был разработан по рисункам и гравюрам XIX века, но отсутствие подробных чертежей не позволяет восстановить точный облик утраченного храма, который достигал в высоту 30 метров.

Благодаря археологическим раскопкам точно установлено место, где располагалась церковь. В настоящее время это место попадает в буферную зону объекта ЮНЕСКО, что диктует определенные требования: новая церковь не должна радикально менять сложившуюся градостроительную ситуацию и превышать башни монастыря, то есть не должна быть выше 18 метров.

Новый храм будет шатровым – во-первых, потому, что шатровым был и взорванный храм, а во-вторых, потому, что это будет храм-памятник в честь 200-летия изгнания наполеоновско й армии, а по традиции, мемориальные церкви, возводимые в честь побед русского воинства, увенчивались шатром.

Строительство храма, который сможет вместить около 150 человек, должно быть завершено за год.