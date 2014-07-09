В УПЦ КП открыли отдел социального служения и благотворительности

В Михайловском монастыре Киева 8 июля состоялась презентация отдела социального служения и благотворительности Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Как сообщили УНИАН в УПЦ КП, созданный отдел возглавил священник Сергий Дмитриев.

Среди задач отдела: организация системной работы по развитию социального служения; поддержка, укрепление и защита семьи, помощь старикам, инвалидам; помощь бездомным, переселенцам, малообеспеченным; помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; помощь заключенным и лицам, которые освобождаются из мест лишения свободы; поддержка ВИЧ-инфицированных; помощь лицам, страдающим наркотической или алкогольной зависимостью.

Священник Сергей Дмитриев подчеркнул: «Работа отдела будет направлена на подготовку священников по организации социального служения и поддержку социальных инициатив Церкви, в том числе - на создание церковных социальных учреждений для обеспечения системной работы. Большую роль также имеет партнерство с государственными учреждениями и общественными организациями, поэтому мы призываем к партнерству все заинтересованные в решении социальных проблем стороны».

Информация о работе отдела будет размещена на новом сайте «Милость-Elios», куда можно будет обратиться за помощью или предложить помощь. Контакты организаторов: mylist.elios@gmail.com.

На встречу пришли 30 детей беженцев с Востока страны, которые остались без крыши над головой. Они посетили экскурсию по Михайловскому монастырю и пообедали в семинарии.