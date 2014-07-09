Патриарх Кирилл посетит Валаамский монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Спасо-Преображенский cтавропигиальный Валаамский монастырь (Россия), сообщает пресс-служба Патриарха.

10 июля Предстоятель Русской Православной Церкви совершит малое освящение храма Живоначальной Троицы Валаамской обители и возглавит церемонию открытия памятника апостолу Андрею Первозванному.

Как сообщили в Фонде Андрея Первозванного, памятник возвели на благотворительные пожертвования запорожских верующих. Основным спонсором проекта стало крупнейшее местное предприятие по выпуску авиационных двигателей - компания "Мотор Сич", отмечает ИТАР-ТАСС.

В этот же день состоится заседание Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

После чего будет отслужено всенощное бдение в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских Спасо-Преображенского собора.

11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители.

День памяти апостолов Петра и Павла, 12 июля, Предстоятель РПЦ проведет в Санкт-Петербурге. В соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости Патриарх возглавит утреннее богослужение.