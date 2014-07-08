В течение 40 дней на месте погребения Митрополита Владимира будут совершать заупокойные богослужения
15:34, 08 июля 2014Православие
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К месту погребения Блаженнейшего Митрополита Владимира постоянно приходят миряне и священнослужители, которые совершают заупокойные богослужения. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Украинской Православной Церкви.
В течение 40 дней братия монастыря ежедневно в 11.00 будет служить панихиы у могилы новопреставленного Предстоятеля.
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