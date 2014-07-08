Погребение Митрополита Владимира (видео)
14:15, 08 июля 2014Православие
72
Заупокойная литургия и отпевание почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
Гроб с телом Митрополита Владимира крестным ходом обнесли вокруг Успенского собора и перенесли к звоннице возле храма Рождества Божией Матери, что на Дальних пещерах лавры.
Блаженнейшего похоронили на старом монастырском кладбище, согласно его предсмертной воле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter