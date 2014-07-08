Погребение Митрополита Владимира (видео)

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Заупокойная литургия и отпевание почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Гроб с телом Митрополита Владимира крестным ходом обнесли вокруг Успенского собора и перенесли к звоннице возле храма Рождества Божией Матери, что на Дальних пещерах лавры.

Блаженнейшего похоронили на старом монастырском кладбище, согласно его предсмертной воле.