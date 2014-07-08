Объявлены конкурсы в рамках VI международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово»

Синодальный информационный отдел в рамках VI международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово» 2014 объявляет о начале конкурса «Лучшая епархиальная пресс-служба» и впервые проводит Конкурс неигровых фильмов и телепередач.

Конкурс среди информационных подразделений Русской Православной Церкви призван популяризировать и поддержать наиболее актуальные, творчески состоятельные и интересные медийные епархиальные проекты.

К участию в конкурсе епархиальных пресс-служб приглашаются представители всех епархиальных информационных подразделений Русской Православной Церкви.

Отбор лучших работ производится по трем номинациям:

- церковная фотоистория (репортаж епархиального фотографа)

- PR-сопровождение епархиального проекта / мероприятия

- презентация пресс-службы

Конкурс проводится в один этап с 1 июля 2014 года до 10 сентября 2014 года. Заявки участников и конкурсные материалы принимаются до 10 сентября 2014 года включительно.

Номинантам необходимо заполнить анкету участника конкурса и прислать свои работы по электронной почте fest2014@sinfo-mp.ru с пометкой «конкурс» (формат работ/ правила оформления работ – указаны в Положении (во вложении)

К рассмотрению принимаются работы, созданные и опубликованные (вышедшие в эфир) с 1 января 2013 по 31 августа 2014 года.

Результаты конкурса объявит жюри, которое возглавляет председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Романович Легойда.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в сентябре 2014 года в Москве. Лучшие 10 епархиальных презентаций пресс-служб будут представлены широкой аудитории на Фестивале «Вера и Слово».

Впервые Синодальный информационный отдел инициировал проведение конкурса неигровых фильмов и телепередач.

В конкурсе могут принять участие любые церковные и светские общественные организации, частные лица, творческие коллективы, представители светских и православных СМИ, информационные подразделения епархий Русской Православной Церкви.

Конкурс включает следующие номинации:

- документальный фильм

- телевизионная передача

Конкурс неигровых фильмов и телепередач в 2014 году посвящен теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской.

К участию допускаются документальные фильмы, созданные в период с 1 января 2010 по 31 августа 2014 года.

Один участник может прислать только по одной заявке в обе номинации.

Заявки участников и конкурсные материалы необходимо присылать по электронной почте на адрес Оргкомитета fest2014@sinfo-mp.ru с пометкой в теме письма «конкурс» до 10 сентября 2014 года включительно.

Подробнее о правилах проведения конкурса и условиях участия можно узнать в опубликованных положениях о конкурсах на официальном сайте Синодального информационного отдела в разделе, посвященном фестивалю «Вера и Слово»: http://sinfo-mp.ru/orthomedia/

Участие в Конкурсах осуществляется на безвозмездной основе.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата