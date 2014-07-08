В Москве издана антология трудов о преподобном Сергии Радонежском

Центр культурных инициатив «Сретение» совместно с Богоявленским кафедральным собором икафедральным соборным Храмом Христа Спасителя к 700-летнему юбилею со дня рождения преподобного Сергия Радонежского выпустил книгу «Образ очищенного духа. Преподобный Сергий, игумен Радонежский, в русской культуре».

Как сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, книга включает в себя собрание наиболее выдающихся трудов о преподобном Сергии: от древнейшего жития, написанного преподобным Епифанием Премудрым, и жития, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, до статей таких авторов, как Ключевский, Флоренский, Шергин, прозы Зайцева и Шмелева.

Книгу можно приобрести за пожертвование в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя и Богоявленском кафедральном соборе Москвы.