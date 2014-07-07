В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ
19:35, 07 июля 2014Православие
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7 июля в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.
Заседание началось заупокойной литией по новопреставленному Блаженнейшиму Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.
Синод постановил созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви в городе Киеве 13 августа 2014 года.
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