В Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ

19:35, 07 июля 2014
Православие
9
1

7 июля в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Заседание началось заупокойной литией по новопреставленному Блаженнейшиму Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

Синод постановил созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви в городе Киеве 13 августа 2014 года.

Журналы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter