13 августа Собор епископов УПЦ будет изберать нового главу Церкви

Сегодня на заседании Священного синода Украинской Православной Церкви принято решение созвать Собор епископов УПЦ для избрания нового предстоятеля УПЦ - митрополита Киевского и всей Украины - в городе Киеве 13 августа 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УПЦ.

Как сообщал УНИАН, предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан) умер 5 июля в Киеве на 79-м году жизни.