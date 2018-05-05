Погребение Митрополита Владимира: люди верят, что Блаженнейший станет небесным молитвенником и покровителем (фоторепортаж)

Заупокойная литургия и отпевание почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Богослужение возглавил местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

В последний путь Блаженнейшего провожали в день великого праздника - Рождества святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

На похороны Митрополита Владимира прибыли представители Поместных Православных Церквей.

Несмотря на то, что день погребения совпал с началом рабочей недели, тысячи людей пришли почтить память Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

На отпевание прибыли бывшие и нынешние депутаты и чиновники.

С Митрополитом Владимиром простился экс-президент Виктор Ющенко.

Верующие называли тело Блаженнейшего - мощами, а гроб - ракой и говорили, что верят в то, что скоро мы узнаем силу его молитв пред престолом Божиим, ведь он уже "дома", ближе к Господу.

Люди уверены, что Митрополит Владимир не оставит свою паству и на Небесах будет молить Бога об Украине, о Церкви и о своем народе.

За богослужением главы делегаций огласили письма соболезнования от Предстоятелей Поместных Церквей.

После окончания Божественной литургии и отпевания представители Поместных Православных Церквей и духовенство Украинской Православной Церкви в последний раз простились и поцеловали Его Блаженство.

Гроб с телом Митрополита Владимира крестным ходом обнесли вокруг Успенского собора и перенесли к звоннице возле храма Рождества Божией Матери, что на Дальних пещерах лавры.

Собором архиереев и духовенства была совершена последняя заупокойная лития, после которой гроб с телом Митрополита Владимира предали земле.

Блаженнейшего похоронили на старом монастырском кладбище, согласно его предсмертной воле.

"Пусть Господь примет душу Блаженнейшего в Царство Небесное! Митрополит станет нашим небесным молитвенником и покровителем", - верят люди.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир отошел ко Господу 5 июля на 79 году жизни.

По благословению наместника Киево-Печерской лавры Митрополита Павла, в течение сорока дней со дня кончины Предстоятеля, ежедневно в 12.00 братия монастыря будет совершать панихиды у могилы новопреставленного Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины.

Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".

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