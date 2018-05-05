Погребение Митрополита Владимира: люди верят, что Блаженнейший станет небесным молитвенником и покровителем (фоторепортаж)
Заупокойная литургия и отпевание почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялось 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.
Богослужение возглавил местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.
В последний путь Блаженнейшего провожали в день великого праздника - Рождества святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
На похороны Митрополита Владимира прибыли представители Поместных Православных Церквей.
Несмотря на то, что день погребения совпал с началом рабочей недели, тысячи людей пришли почтить память Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
На отпевание прибыли бывшие и нынешние депутаты и чиновники.
С Митрополитом Владимиром простился экс-президент Виктор Ющенко.
Верующие называли тело Блаженнейшего - мощами, а гроб - ракой и говорили, что верят в то, что скоро мы узнаем силу его молитв пред престолом Божиим, ведь он уже "дома", ближе к Господу.
Люди уверены, что Митрополит Владимир не оставит свою паству и на Небесах будет молить Бога об Украине, о Церкви и о своем народе.
За богослужением главы делегаций огласили письма соболезнования от Предстоятелей Поместных Церквей.
После окончания Божественной литургии и отпевания представители Поместных Православных Церквей и духовенство Украинской Православной Церкви в последний раз простились и поцеловали Его Блаженство.
Гроб с телом Митрополита Владимира крестным ходом обнесли вокруг Успенского собора и перенесли к звоннице возле храма Рождества Божией Матери, что на Дальних пещерах лавры.
Собором архиереев и духовенства была совершена последняя заупокойная лития, после которой гроб с телом Митрополита Владимира предали земле.
Блаженнейшего похоронили на старом монастырском кладбище, согласно его предсмертной воле.
"Пусть Господь примет душу Блаженнейшего в Царство Небесное! Митрополит станет нашим небесным молитвенником и покровителем", - верят люди.
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир отошел ко Господу 5 июля на 79 году жизни.
По благословению наместника Киево-Печерской лавры Митрополита Павла, в течение сорока дней со дня кончины Предстоятеля, ежедневно в 12.00 братия монастыря будет совершать панихиды у могилы новопреставленного Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины.
Анна Горпинченко, "УНИАН-Религии".