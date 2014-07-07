В РПЦ рассказали, почему Патриарх Кирилл не будет присутствовать на отпевании митрополита Владимира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет присутствовать на отпевании Блаженнейшего митрополита Владимира, которое состоится 7 июля в Киево-Печерской лавре, так как понимает, что его приезд в Киев в эти дни может превратить прощание с Блаженнейшим в повод для возможных протестов и провокаций радикально настроенных сил. Об этом рассказал председатель синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда, отмечает в своем сообщении синодальный Информационный отдел РПЦ.

"Конечно, совершенно логично предположить, что патриарх лично сам провожает в "путь всея земли" одного из старейших членов Священного Синода, предстоятеля самоуправляемой Церкви, очень близкого ему человека... Единственное, чем может руководствоваться пастырь, принимая в такой ситуации иное решение, - это забота о пастве... чтобы никто не воспрепятствовал православным верующим Украины достойно проститься со своим тихим молитвенником и отцом... Никаких других причин нет", - сообщает Владимир Легойда.

Также он отмечает, что в эти дни "часы прощания могли бы стать демонстрацией человеческой злобы и агрессии, и даже, вполне возможно, привести к насилию по отношению к пришедшим на погребение предстоятеля Украинской церкви".

"Абсолютного меньшинства достаточно, чтобы могло случиться недопустимое. Святейший патриарх никак не мог пойти на то, чтобы похороны человека, всю свою жизнь отдавшего Церкви, всю свою жизнь бывшего миротворцем, принесли бы украинскому народу вместо мира и спокойствия всплески ненависти и нелюбви. Блаженнейший Владимир такого не заслужил", - подчеркивает председатель синодального Информационного отдела.

"Уход Блаженнейшего - тяжелейшая утрата. Как для каждого верующего Украины, так и для всех чад Русской Православной Церкви. Многомиллионная паства Русской церкви во всем мире знала и почитала Его Блаженство и сегодня скорбит о его кончине", - констатирует Владимир Легойда.

Председатель синодального Информационного отдела РПЦ говорит о том, что, патриарх Кирилл, "понимая ситуацию, которая сложилась в Украине в последнее время, вынужден осуществлять молитвенную и деятельную помощь украинской пастве не посещая территорию Украины".

При этом Владимир Легойда подчеркивает, что "страх не является тем чувством, под влиянием которого предстоятель Церкви принимает решения".

Церковный спикер добавил, что патриарх Кирилл ежедневно молится об украинской пастве, о мире в Украине, "ежедневно прилагает усилия к тому, чтобы на многострадальной земле Украины воцарился мир и чтобы люди могли жить без страха и ненависти".

"Верю и надеюсь, что в недалеком будущем, когда ситуация нормализуется, Святейший патриарх вновь сможет совершить совместную молитву со своей паствой на дорогой его сердцу украинской земле", - сказал Легойда.

Как сообщал УНИАН, на похороны Блаженнейшего митрополита Владимира, которые состоятся 7 июля, в Киев вылетел постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион.