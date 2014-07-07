На похороны Блаженнейшего приедет глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет на отпевание и похороны митрополита Владимира во избежание провокаций, вместо него от Русской Православной Церкви будет присутствовать глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.

"Святейший патриарх Кирилл решил не ехать, чтобы избежать провокаций. Принято решение, что на похороны в Киев поедет митрополит Иларион", — сказал собеседник агентства.

Митрополит Владимир, являвшийся предстоятелем УПЦ с 1992 года, скончался в субботу утром на 79-м году жизни после долгой болезни. Отпевание блаженнейшего митрополита Владимира будет совершено 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, а погребение — на лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.