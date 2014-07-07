Отпевание Митрополита Владимира состоится сегодня в 09.30 на Соборной площади лавры
01:14, 07 июля 2014Православие
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Фото УНИАН
7 июля в Киево-Печерской лавре вся полнота Украинской Православной Церкви проведет в последний путь Блаженнейшего Митрополита Владимира.
Заупокойная Божественная литургия будет совершена на Соборной площади в 07.00.
В 09.30 на Соборной площади состоится отпевание Его Блаженства.
Около 11.30 от Великой церкви верующие совершат Крестный ход на монастырское кладбище.
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