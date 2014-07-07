Отпевание Митрополита Владимира состоится сегодня в 09.30 на Соборной площади лавры

7 июля в Киево-Печерской лавре вся полнота Украинской Православной Церкви проведет в последний путь Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Заупокойная Божественная литургия будет совершена на Соборной площади в 07.00.

В 09.30 на Соборной площади состоится отпевание Его Блаженства.

Около 11.30 от Великой церкви верующие совершат Крестный ход на монастырское кладбище.

lavra.ua