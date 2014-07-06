В Киево-Печерской лавре завершилась первая часть заседания Священного Синода УПЦ

6 июля в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия состоялась первая часть заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Заседание началось заупокойной литией о новопреставленном Блаженнейшем Митрополите Киевским и всея Украины Владимире.

Отпевание Блаженнейшего Митрополита Владимира состоится 7 июля, на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры, а погребение - на лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери.

После отпевания Священный Синод продолжит свою работу.

Обращение Священного Синода к епископату, клиру, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви

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