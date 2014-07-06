Тысячи людей пришли в Киево-Печерскую лавру проститься с Митрополитом Владимиром

Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру провести в последний путь предстоятеля УПЦ, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Сегодня в Киево-Печерской лавре провели Божественную литургию, продолжается церемония прощания.

Как передает «5 канал», людей собралось настолько много, что очередь начинается от лаврских ворот до Успенского собора - а это десятки метров.

Митрополит Владимир ушел из жизни в ночь на субботу на 79-м году жизни. Он много болел, а в последние месяцы лечился в Киевском центре сердца.