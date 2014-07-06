Тысячи людей пришли в Киево-Печерскую лавру проститься с Митрополитом Владимиром
14:25, 06 июля 2014Православие
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Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру провести в последний путь предстоятеля УПЦ, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Сегодня в Киево-Печерской лавре провели Божественную литургию, продолжается церемония прощания.
Как передает «5 канал», людей собралось настолько много, что очередь начинается от лаврских ворот до Успенского собора - а это десятки метров.
Митрополит Владимир ушел из жизни в ночь на субботу на 79-м году жизни. Он много болел, а в последние месяцы лечился в Киевском центре сердца.
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