Патриарх Болгарский Неофит помнит Митрополита Владимира как безупречного монаха и архипастыря

Патриарх Болгарский Неофит назвал Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира "искренним другом Болгарской Православной Церкви, ее клира и народа" и помнит Блаженнейшего как "безупречного монаха и архипастыря". Об этом он сообщил в письме-соболезновании Патриарху Кириллу в связи с кончиной митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

"С прискорбием узнали об упокоении в Господе нашего собрата Его Блаженства митрополита Киевского и всея Украины Владимира – искреннего друга Болгарской Православной Церкви, ее клира и народа. Мы всегда будем помнить митрополита Владимира как безупречного монаха и архипастыря, который, подражая Господу, не оставлял во дни испытаний вверенный ему Богом народ, а полагал «душу свою за овец» (Ин. 10:11), и верим, что и в будущем он будет бдеть и молиться за него перед престолом Всевышнего", - говорится в письме.

"Незабываемыми для нас останутся дни нашего посещения Киева в июле 2013 г. по поводу 1025-летия Крещения Руси, наши общие молитвы и теплое братское общение с приснопамятным митрополитом Владимиром", - вспоминает Патриарх Болгарский.

"Даже объятые скорбью из-за потери дорогого нашего собрата, верим, что для него Жизнодавец уготовил «место злачно, место покойно, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания», а только радость и мир о Господе.

Бог, Который воскресил Христа из мертвых и дал надежду безнадежным, да примет в Свои объятия новопреставленного раба Своего митрополита Владимира, а нас помилует. Аминь", - заключил Патриарх.