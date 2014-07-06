Митрополит Волоколамский Иларион: Митрополит Владимир был ярким образцом жертвенного служения Церкви

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил соболезнование Местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию в связи с кончиной Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Со скорбью узнал о кончине Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Блаженнейший Владыка был одним из старейших и наиболее почитаемых иерархов Русской Православной Церкви. Его Предстоятельство стало целой эпохой в жизни Украинской Православной Церкви и, несомненно, вписало в ее историю немало прекрасных страниц.

Будучи избран на Киевскую кафедру в предельно трудные для Украинской Церкви времена, когда ее каноническое единство было подвернуто серьезным испытаниям, Блаженнейший Владимир с первых же дней своего нового служения твердой рукой направлял церковный корабль в спасительную гавань Христову. Очень во многом именно глубокой мудрости Блаженнейшего митрополита, его пастырскому опыту, мужеству и стойкости мы обязаны тем, что единство Русской Православной Церкви было сохранено, а Украинская Православная Церковь достигла благоденствия и процветания.

В годы пребывания Его Блаженства на Киевской кафедре Украинская Церковь украсилась сотнями новых храмов и монастырей, приумножилась ее паства. Но главнейшей заслугой Блаженнейшего Владыки было умение всегда и в любых условиях, не сообразуясь с духом мира сего, блюсти и созидать полноту и целостность церковного бытия, объединяя, сплачивая архипастырей, пастырей и всех верных.

Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10, 11). Личным благочестием, несгибаемой волей к правде и всепокрывающей, неисчерпаемой любовью ко всем, к нему приходящим, Блаженнейший Владыка укреплял своих чад в вере, учил терпению в скорбях, направлял всякого христианина к высшей надежде новой жизни во Христе.

По долгу службы и по различным поводам мне доводилось многократно встречаться с Блаженнейшим Владимиром при разных обстоятельствах его жизни, мы были в теплых, доверительных отношениях. В глазах архиереев Русской Церкви митрополит Владимир имел высокий духовный авторитет и был ярким образцом жертвенного служения Церкви. Уверен, что и у всех, кому посчастливилось лично общаться с почившим, это общение оставило радость и благоговейную память в сердце.

Всем сердцем молюсь Всемилостивому Господу о упокоении души Его верного раба и о том, чтобы заслуги новопреставленного пред Богом и народом Божиим, его благочестивая жизнь и преданность Святой Церкви обрели благое воздаяние в жизни вечной.

С любовью о Господе,

Председатель

Отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата

митрополит Волоколамский Иларион