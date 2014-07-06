Центральный Комитет Всемирного совета церквей почтил память новопреставленного Митрополита Владимира

5 июля члены Центрального комитета Всемирного совета церквей, заседание которого проходит в Женеве (Швейцария), почтили минутой молчания память новопреставленного митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

От имени членов ЦК вице-модератор ВСЦ митрополит Сассимский Геннадий (Константинопольский Патриархат) выразил соболезнования в адрес Русской Православной Церкви, отметив, что Блаженнейший митрополит Владимир был одним наиболее ярких церковных деятелей современности, образцом духовности и ревностного служения Церкви Христовой.

Много лет участвуя в работе Всемирного совета церквей, в том числе находясь на должности члена ЦК и представителя Московского Патриархата при ВСЦ в 1966 — 1968 годах, митрополит Владимир внес значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, в углубление взаимопонимания между церквами и народами во всем мире.

Служба коммуникации ОВЦС