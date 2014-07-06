В лавре начался Священный Синод УПЦ, на котором назначат дату проведения Собора епископов для избрания предстоятеля

В Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Святой Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия проходит заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Заседание началось заупокойной литией за новопреставленым Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

Священный синод Украинской Православной Церкви определит время отпевания и место погребения предстоятеля УПЦ, митрополита киевского и всея Украины Владимира, который умер 5 июля на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

Также будет назначена дата проведения Собора епископов УПЦ, который должен избрать нового предстоятеля.