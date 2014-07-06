Протоиерей Георгий Коваленко: Наша Церковь — плод трудов Блаженнейшего

Руководитель информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко поделился воспоминаниями о почившем Блаженнейшем Митрополите Киевском Владимире.

- Впервые я увидел Блаженнейшего Митрополита Владимира на службе на Троицу 1993 года. Это была его первая Троица в Киеве, в Киево-Печерской Лавре. Я тогда был студентом факультета Киевского университета и вместе с друзьями пришел на службу в Лавру.

До сих пор помню, как потрясла меня проповедь, которую тогда произнес митрополит Владимир. Он рассказывал историю о блаженном Августине. Проповедь меня поразила, поскольку была обращена ко всем, кто был тогда в переполненном храме, и была одинаково понятна всем: и профессору, и студенту, и простой бабушке.

Уже позже, в 1997 году, когда я начинал заниматься информационной деятельностью, мы приехали к Блаженнейшему за благословением открыть первый сайт, посвященный религиозной тематике Украинской Православной Церкви.

Мы презентовали Блаженнейшему информацию как распечатанную «интернет-книгу». Блаженнейщий благословил открыть первый официальный интернет-ресурс нашей Церкви.

Уже позже, когда я стал пресс-секретарем Блаженнейшего, всякий раз пример Блаженнейшего митрополита Владимира был для меня примером просветителя, миссионера, человека, который с одной стороны – кроток и смиренен, а с другой стороны – тверд и уверен в том, что он делает.

Он никогда не отказывал в комментариях для СМИ, не отказывал в интервью. Были случаи, когда в Святогорской Лавре мы остановили на время Крестный ход, чтобы Блаженнейший мог выйти к журналистам.

На богослужениях на торжественном входе он поворачивался на какое-то время к телекамерам и давал комментарии, и тем самым воспитывал культуру общения со СМИ и среди духовенства и среди верующих мирян.

Блаженнейший много читал. Двери в его кабинет всегда были открыты с двух сторон, и каждый мог зайти, как ему удобнее.

Блаженнейший ежедневно гулял по территории Лавры, беседуя то с прихожанами, то с духовенством.

Думаю, что эти двадцать два года, что Блаженнейший являлся Предстоятелем Украинской Православной Церкви, выросло новое поколение духовенства, епископата, верующих мирян.

Фактически наша Церковь сегодня является плодом трудов, молитв и подвига Блаженнейшего митрополита Владимира.

Мы же сейчас, зная, что у Бога нет мертвых, что у Бога все живы, с тихой скорбной радостью молимся: «Со святыми упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, господина и отца нашего Блаженнейшего митрополита Владимира».

Подготовила Оксана Головко, "Православие и мир"

Источник: http://www.pravmir.ru/protoierey-georgiy-kovalenko-nasha-tserkov-plod-trudov-blazhenneyshego/#ixzz36g8nHxIv

Источник: http://www.pravmir.ru/protoierey-georgiy-kovalenko-nasha-tserkov-plod-trudov-blazhenneyshego/#ixzz36g8jXRCN