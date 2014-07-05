Вселенский патриарх выразил соболезнования президенту и украинцам в связи со смертью митрополита Владимира

Предстоятель Константинопольской православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей I выразил соболезнования президенту Украины Петру Порошенко и народу Украины в связи со смертью предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Вселенский патриарх выразил соболезнования во время телефонного разговора с Порошенко.

«Ваши пожелания и молитвы, особенно в сложные времена, которые переживает сегодня Украина, являются большой духовной поддержкой. Митрополит Владимир был близким мне человеком, и для меня лично это очень трагическое событие”, - подчеркнул Порошенко.

Вселенский патриарх Варфоломей пожелал мудрости и сил украинскому народу и Порошенко, чтобы преодолеть вызовы, перед которыми оказалась сегодня Украина.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Тело митрополита Владимира сегодня в 16.45 будет перенесено в Успенский собор Киево-Печерской лавры, где все желающие смогут с ним проститься.