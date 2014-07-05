Гроб с телом митрополита Владимира для прощания будет перенесен в Успенский собор Киево-Печерской лавры в 16.45

Гроб с телом предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всей Украины Владимира, который умер сегодня утром, в 16.45 будет перенесено в Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь УПЦ Георгий Коваленко.

“Встречаем в 16.45 на святых вратах Киево-Печерской лавры тело Блаженнейшего, он переносится в Успенский собор, и уже с сегодняшнего дня с ним можно будет попрощаться”, - сказал Коваленко.

По словам пресс-секретаря, тело митрополита будет находиться в Успенском соборе, и каждый желающий сможет почтить его память.

Коваленко также отметил, что завтра процедура прощания продолжится, также завтра отслужат божественную литургию, которую в сослужении епископата и духовенства совершит местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

После этого, по словам Коваленко, состоится заседание Священного синода Украинской Православной Церкви, который определит время отпевания, место захоронения митрополита Владимира, а также будет определена дата проведения Собора епископов, который изберет нового предстоятеля.

Он отметил, что традиционно Собор происходит через 40 дней после успения митрополита, но окончательную дату будет определять Священный синод.

Коваленко напомнил, что митрополит Владимир умер сегодня в 06.05 утра.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

У митрополита Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе.