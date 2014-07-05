Соболезнование Патриарха Кирилла всей полноте Украинской Православной Церкви в связи с кончиной Митрополита Владимира

Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Онуфрию, митрополиту Черновицкому и Буковинскому, Местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры, архипастырям, пастырям, монашествующим и всем чадам Украинской Православной Церкви

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!

В день кончины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира выражаю глубокое и сердечное соболезнование всей полноте Украинской Православной Церкви.

Трудно выразить словами величину утраты, которую понесла сегодня вся наша Церковь. Испытываю скорбь вместе со всеми, кто любил и почитал новопреставленного святителя. На протяжении 49 лет меня связывали с ним добрые, сердечные отношения. Всегда помнил и высоко ценил то, что в день моей архиерейской хиротонии на мою главу была возложена, среди других, и десница Владыки Владимира. Наше тесное общение продолжалось и в бытность нашу ректорами Московских и Санкт-Петербургских духовных школ, и в ту пору, когда митрополит Владимир занимал должность Управляющего делами Московской Патриархии, и особенно в годы его святительства на кафедре матери градов русских, древнего Киева.

Блаженнейший митрополит Владимир был выдающимся иерархом Русской Православной Церкви, горячо любимым и почитаемым многомиллионной украинской паствой. Сам Господь Духом Святым и избранием архиереев на Харьковском Соборе Украинской Православной Церкви 1992 года даровал ей в лице Его Блаженства великого первосвятителя и пастыря, возложив на его рамена тяжкий крест ответственности за судьбу Православия на Украине. Владыка Владимир со смирением принял этот крест и нес его в течение 22 лет безропотно и мужественно в труднейших условиях становления украинского государства. Многократно вихри и треволнения мира сего восставали на Украинскую Церковь, грозя потопить корабль церковный, но твердая рука кормчего всякий раз удерживала ее на спасительном пути, позволяя оставаться непреоборимой и единой. Сохранение церковного единства – одна из главных заслуг почившего. Многими трудами, мудростью и терпением он созидал Украинскую Церковь, оберегал ее от раскола, сплачивал епископат, духовенство и верующих.

Блаженнейший митрополит Владимир обрел поистине заслуженный высочайший авторитет в украинском обществе. Даже те, кто не разделял его убеждений, не могли не относиться к нему с личным уважением. Это способствовало сохранению достойных, конструктивных отношений Украинской Православной Церкви с государством, успешному диалогу во имя блага народа с политическими деятелями вне зависимости от их взглядов. По слову апостола, он для всех сделался всем, чтобы спасти по крайне мере некоторых (1 Кор. 9, 22).

Огромный вклад внес почивший в жизнь всей нашей Церкви, близко к сердцу принимая все ее скорби и радости. Особенно хотел бы отметить его роль в консолидации архиереев Московского Патриархата на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 2009 году, после кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II.

Блаженнейший митрополит Владимир пользовался уважением всего православного мира. Предстоятели и иерархи всех Поместных Православных Церквей высоко почитали его подвиг стояния за церковное единство, за каноническую правду. Теперь же, когда время отшествия его настало, итог жизненного пути его Блаженства можно подвести словами святого апостола Павла: подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь ему готовится венец правды, который даст …Господь, праведный Судья (2 Тим. 4, 7-8).

Кончина Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира – великая потеря для всего Православия и, конечно, особенно для Церкви Святой Руси. Призываю всех верных ее чад к усердной, горячей молитве об упокоении со святыми в небесных обителях души новопреставленного архипастыря, об осиротевшей Украинской Православной Церкви, о мире на Украине, об украинском народе, претерпевающем тяжкие времена.

Вечная и благодарная память почившему Блаженнейшему митрополиту Владимиру!

С любовью о Господе

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ