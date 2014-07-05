Патриарх Кирилл назвал кончину Митрополита Владимира великой потерей и выразил соболезнования верующим УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования всем верующим Украинской Православной Церкви в связи с кончиной митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который, по его словам, с достоинством нес "тяжкий крест ответственности за судьбу Православия на Украине". Об этом сообщают "РИА Новости".

Митрополит Владимир скончался в субботу рано утром на 79-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня у митрополита открылось внутреннее кровотечение.

"Кончина блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира — великая потеря для всего православия и, конечно, особенно для Церкви Святой Руси. Призываю всех верных ее чад к усердной, горячей молитве об упокоении со святыми в небесных обителях души новопреставленного архипастыря, об осиротевшей Украинской Православной Церкви, о мире на Украине, об украинском народе, претерпевающем тяжкие времена", — говорится в телеграмме соболезнования патриарха, текст которой распространила его пресс-служба. Отмечается, что "блаженнейший митрополит Владимир был выдающимся иерархом Русской православной церкви, горячо любимым и почитаемым многомиллионной украинской паствой".

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) возглавлял Украинскую Православную Церковь с мая 1992 года. По оценке патриарха Кирилла, служение митрополита Владимира проходило "в труднейших условиях становления украинского государства".

"Многократно вихри и треволнения мира сего восставали на Украинскую Церковь, грозя потопить корабль церковный, но твердая рука кормчего всякий раз удерживала ее на спасительном пути, позволяя оставаться непреоборимой и единой", — отметил патриарх.

По его словам, митрополит Владимир имел "высочайший авторитет в украинском обществе". "Даже те, кто не разделял его убеждений, не могли не относиться к нему с личным уважением. Это способствовало сохранению достойных, конструктивных отношений Украинской Православной Церкви с государством, успешному диалогу во имя блага народа с политическими деятелями вне зависимости от их взглядов", — говорится в обращении патриарха.