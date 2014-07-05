Священный синод УПЦ определит время отпевания и место погребения митрополита Владимира

Священный синод Украинской Православной Церкви определит время отпевания и место погребения предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского и всей Украины Владимира, который умер сегодня утром на 79-м году жизни после длительной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Согласно сообщением, сегодня тело митрополита перенесут в Успенский собор Киево-Печерской лавры, где духовенство и верующие смогут попрощаться с предстоятелем.

Также будет назначена дата проведения Собора епископов УПЦ, который должен избрать нового предстоятеля.