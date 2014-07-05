Проститься с Предстоятелем УПЦ можно будет уже сегодня в Киево-Печерской лавре

Тело Блаженнейшего Митрополита Владимира сегодня будет перенесено в Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Духовенство и верующие будут иметь возможность попрощаться со своим Предстоятелем.

*** Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир отошел ко Господу в субботу 5 июля 2014 года в 6:05 утра на 79 году жизни после продолжительной болезни.

Священный Синод Украинской Православной Церкви определит время отпевания и место погребения Блаженнейшего Митрополита Владимира. Также будет назначена дата проведения Собора епископов Украинской Православной Церкви, который должен избрать нового Предстоятеля УПЦ.

"Православие в Украине"