Патриарх Кирилл вознес молитву о упокоении души новопреставленного митрополита Киевского Владимира
10:53, 05 июля 2014Православие
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5 июля в домовом храме Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по новопреставленному Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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