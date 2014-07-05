Патриарх Кирилл вознес молитву о упокоении души новопреставленного митрополита Киевского Владимира

5 июля в домовом храме Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по новопреставленному Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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