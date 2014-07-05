6 июля в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится прощание с Предстоятелем УПЦ Митрополитом Владимиром

5 июля в 6.05 утра на 79 году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

В воскресенье утром тело Блаженнейшего Митрополита Владимира будет перенесено в Успенский собор Киево-Печерской Лавры, где духовенство и верующие будут иметь возможность попрощаться со своим Предстоятелем. Божественную литургию в сослужении епископата и духовенства совершит Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Священный Синод Украинской Православной Церкви определит время отпевания и место погребения Блаженнейшего Митрополита Владимира на территории Святой Успенской Киево-Печерской лавры. Также будет назначена дата проведения Собора епископов Украинской Православной Церкви, который должен избрать нового Предстоятеля УПЦ.

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