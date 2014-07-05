Представители УПЦ приняли участие в приеме, устроенном ОБСЕ по случаю освобождения ее наблюдателей

По приглашению Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела священник Виталий Полищук посетили прием «благодарности», устроенный для всех тех, кто приложил усилия и присоединился к освобождению из плена восьми ее наблюдателей.

Напомним, что две группы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были взяты в плен во время выполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий на Восточной Украине 26 и 29 мая текущего года.

К освобождению наблюдателей призвала Украинская Православная Церковь. В частности, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил об этом 17 июня в ходе своей встречи с главой Миссии ОБСЕ в Украине господином Е. Апаканом.

Две группы наблюдателей ОБСЕ были освобождены 27 и 28 июня текущего года.

vzcz.church.ua