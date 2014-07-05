Празднование 700-летия Сергия Радонежского начнется крестным ходом в Сергиев Посад

Преподобный Сергий Радонежский навсегда остался в истории как святой чудотворец, трудами и молитвенными подвигами которого стало возможно возрождение Руси.

Как сообщает пресс-служба Оргкомитета празднования 700-летия прп. Сергия Радонежского, крестный ход начнется сразу после торжественного молебна в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря (Россия) 16 июля в 12.00.

Праздничная процессия проследует из города Хотьково на Благовещенское поле города Сергиев Посад. Пройти дорогой преподобного Сергия смогут все желающие.

Жизнь города Хотьково связана с именами преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного. Именно в этих стенах они приняли постриг. Их святые мощи с 1337 года почивают в Покровском соборе монастыря.

Для того, чтобы принять участие в торжественном шествии, необходимо прибыть в Хотьково 16 июля до 12.00.

*** Прибытие в Хотьково общественным транспортом:

из Москвы: до ж/д станции «Хотьково», электричкой с Ярославского вокзала города Москвы (согласно расписанию)

из Москвы: автобус 388 от м. «ВДНХ» до ж/д станции «Хотьково»

из Сергиева Посада: от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в г. Сергиевом Посаде будут организованы челночные автобусы до г. Хотьково к ж/д станции.

Прибытие в Хотьково личным автотранспортом:

по Ярославскому шоссе до поворота на город Хотьково. Въезд в Хотьково 16 июля будет закрыт с 8.00 и откроется после выхода крестного хода из городской черты (не ранее 13.00). Для удобства паломников в городе Сергиев Посад будет действовать парковка, от которой будет организовано транспортное сообщение с ж/д станцией «Хотьково», где начнется построение крестного хода.

Транспортно-пересадочный узел «Глинково» (по Ярославскому шоссе, до поворота на д. Глинково, далее 0,8 км, до парковки перед въездом в населенный пункт Глинково), от ТПУ будет организовано транспортное сообщение до ж/д вокзала г. Хотьково. Последний автобус уходящий из ТПУ будет отправлен (по заполняемости) в 12.00.

Все паломники, оставившие машины на ТПУ «Глинково», смогут вернуться из г. Сергиева Посада 16 июля на автобусе от остановки «Парк культуры», ул. Ильинская, в 800 метрах от Троице-Сергиевой лавры.