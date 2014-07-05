На торжествах в день памяти святителя Гурия в Казани присутствовал известный старец Оптиной пустыни Илия

2-3 июля в Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви состоялись торжества в честь святителя Гурия, первого архиепископа Казанского.

Большой радостью для духовенства и прихожан стало присутствие на торжествах схиархимандрита Илия (Ноздрина), известного старца Оптиной пустыни, духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отец Илий, направляясь в Екатеринбургскую епархию к месту убиения Царской семьи, по приглашению митрополита Анастасия приехал разделить радость торжества и молитвенного общения с православными верующими города Казани.

Обращаясь с архипастырским словом ко всем присутствующим, митрополит Анастасий отметил, что в храме Ярославских Чудотворцев «около мощей святителя Гурия создалась община, сохранившая верность Христу» в страшные годы гонений на Церковь. «Мы с вами до сего времени находим в этом храме убежище от всех скорбей, которые находят на нас от врага нашего спасения дьявола, от всего того, что удаляет нас от Господа. Дай Бог, чтобы мы никогда не забывали тропу в этот святой храм», — заключил архиерей.

Затем митрополит Анастасий тепло приветствовал схиархимандрита Илия и сопровождающих его лиц.

«Вся Россия православная знает старца нашего, молитвами которого многие люди получают духовные и телесные исцеления и, самое главное, — это наша надежда, надежда на то, что не закрыто для нас Царство Божье, что есть вот такие люди, которые указывают нам путь ко спасению», — отметил Его Высокопреосвященство.

Правящий архиерей преподнес отцу Илию образ святителя Гурия Казанского с пожеланием здоровья и помощи Божией в его высоком служении.

В ответном слове старец сердечно поблагодарил архипастыря за «приглашение помолиться в этом поистине святом намоленном храме: так умилительно совершается в этом храме служба, так прекрасно поет хор и хорошо здесь молиться».

*** Честные мощи святителя Гурия, первого архиепископа Казанского, были перенесены в кафедральный Благовещенский собор г. Казани из Спасо-Преображенского монастыря, места первоначального погребения, в 1630 году через 35 лет после их обретения. В Благовещенском соборе Казанского кремля мощи пребывали до 1934 года, когда в связи с гонениями на Церковь святыня была перенесена в храм святых Ярославских Чудотворцев, где она пребывает и по ныне. В этом году отмечается 80-летие этого события.

Татарстанская митрополия РПЦ