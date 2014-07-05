Императорское православное палестинское общество помогает жителям юго-востока Украины

Императорское православное палестинское общество во взаимодействии с МЧС России и Новоспасским ставропигиальным мужским монастырем провело акцию по сбору и отправке гуманитарной помощи страдающим от войны мирным жителям Украины.

В Новоспасском монастыре, где 7 июня был открыт пункт сбора помощи, за две недели москвичами было собрано более семи тонн гуманитарного груза — лекарства, продукты длительного хранения, детское питание, постельное белье, перевязочные средства, детская одежда, предметы личной гигиены.

На счет, который был открыт Фондом святых равноапостольных Константина и Елены, частными лицами и организациями перечислено полтора миллиона рублей. Сбор средств проходил и в стенах Новоспасского монастыря. На собранные деньги будут закуплены жизненно важные медицинские препараты и медицинское оборудование, которые ИППО планирует передать в лечебные учреждения Луганска и Донецка. В первую очередь будут закуплены антибиотики, инсулин, сердечные препараты, инфузионные растворы.

Кроме того, ряд других организаций передали более четырех тонн гуманитарной помощи (медикаменты, продукты, детские вещи, предметы гигиены).

Участие в сборе помощи жителям юго-востока Украины приняла и сирийская диаспора в Москве. По словам православной христианки из сирийского города Хомс госпожи Надии Гандур, это знак солидарности с российским народом и долг сирийцев после того, как вся Россия собирала помощь для страдающего от войны народа Сирии.

Патриархия.ru