В торжествах, посвященных 700-летию преподобного Сергия Радонежского, ожидается участие около 100 тысяч человек

В крестном ходе, посвященном 700-летию преподобного Сергия Радонежского, который пройдет 16 июля от Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря до Благовещенского поля в километре от Троице-Сергиевой лавры, предполагается участие от 15 до 20 тыс. человек.

Наибольшее число паломников посетит Сергиев Посад по его прогнозу в день памяти преподобного Сергия — 18 июля.

«В этот день вместе с паломниками, туристами и местными жителями, пожелавшими участвовать в торжествах, мы ожидаем до 100 тыс. человек, но город к этому готов», — уверен глава Сергиев Посадского муниципального района Сергей Пахомов. «Но мы просим всех, кто приедет в Троице-Сергиеву лавру 18 июля учесть, что из-за большого наплыва паломников вход в нее может быть ограничен. Также будет ограничен и доступ к мощам преподобного Сергия. Тем не менее Лавра открыта каждый день и ее можно будет посетить в другие дни», — заявил советник губернатора Московской области Игорь Чайка.

За трансляцией праздничного богослужения в этот день можн будет наблюдать на больших экранах, установленных на площади у Лавры, ее можно будет такжепосмотреть в Интернете.

Как сообщалось ранее, праздник начнется 16 июля с Божественной литургии в Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря. В 12.00 из южных ворот монастыря выйдет крестный ход. Его участники преодолеют расстояние в 14,5 километров предположительно за 5-6 часов. В районе дер. Подушкино через 5,5 км будет организован часовой привал с пунктами продажи воды, торговли и туалетами. В этом месте также будут дежурить врачи «скорой». Здесь самое удобное место для отдыха, так как дальше начинаются жилые массивы.

Олег Рожнов также сообщил, что дорога состоит из спусков и подъемов, перепадов высот, ожидается 30-градусная жара. Поэтому нужно учитывать состояние своего здоровья и здоровья своих близких, особенно пожилым людям и родителям с детьми.

Организаторы постарались создать максимально удобные условия для всех паломников. Для их размещения подготовлено поле площадью в 70 га. Оно поделено на два лагеря. Первый оснащен спальными местами в палатках и рассчитан на 10 тыс. человек. Чтобы попасть в него надо заранее подать заявку. Второй лагерь предполагает самостоятельное размещение паломников на ночлег (там будут работать пункты проката палаток), рассказал журналистам Игорь Чайка. Оба лагеря оборудованы точками горячего питания, туалетами, камерой хранения, душевыми кабинками, охраной, медпунктами, освещением. Поле покошено и обработано от клещей.

Участникам хода раздадут «карты паломника», благодаря которой те получат бесплатный горячий обед и спальное место в палатке. За каждой группой паломников от епархий закрепят волонтера. Пять тысяч мест для паломников уже распределены в первом лагере. Еще пять тысяч получат памятку и карту паломника на молебне в Хотьковском монастыре и на крестном ходе. Тем, кому они не достанутся, смогут разместится во втором лагере.

Будет увеличено число электричек до Сергиева Посада, возле города организован транспортно-пересадочный узел с несколькими парковками для автотранспорта. Помощь организаторам праздничных мероприятий окажут около тысячи волонтеров.

Для журналистов на Красногорской площади будет оборудован пресс-центр. Для получения аккредитации журналистам необходимо оформить заявку в электронном виде до 9 июля 2014 года.

В рамках праздника на площадках Сергиева Посада пройдет масштабная культурная программа, включающая в себя концертные выступления, выставки, музыкальные фестивали, театрализованные представления и ярмарку народных промыслов.

Доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком храме Лавры будет открыт:

16 июля — с 06.00 до 00.00

17 июля — с 00.00 до 14.30 и с 16.30 до 00.00

18 июля — с 00.00 до 08.00 и с 16.00 до 00.00

19 июля — с 06.00 до 22.00

"Церковный вестник"