В Киеве состоится благотворительная ярмарка, на которой соберут средства для помощи мирному населению Востока Украины

В Киеве ко дню святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, в 14.00 в парке им. Н.Островского в Киеве (Соломенская площадь) возле Спасо-Преображенского храма состоится молебен о мире в Украине и благотворительная акция.

При поддержке Соломенской районной государственной администрации и социальных организаций «Волонтерская сотня» и «Иоанна 13:35».

В программе — развлекательные мероприятия для детей и взрослых, выступление творческих коллективов, ярмарка, викторины и аттракционы, угощение сладостями и квасом, косоплетение и другие мастер-классы.

Специальные гости: джазовый музыкант Виктор Соломин и звезда шоу «Украина має талант» Антон Карганов.

Все собранные средства будут направлены для гуманитарной помощи мирному населению восточных областей Украины.

«Мы проводим ярмарку и поднимаем проблематику помощи беженцам. Накопилось много проблем, — отмечает одна из организаторов ярмарки волонтер Алексанра Левонюк. — Помощь поступает неравномерно... К сожалению, многие люди даже не догадываются, что сейчас в Славянске люди реально голодают, просят воды, муки и дрожжей. Все почему-то уверены, что проблема с беженцами решилась сама собой. Тогда как на самом деле она очень актуальна».

"Православие в Украине"