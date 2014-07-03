В Симферополе откроют памятник святым Петру и Февронии

Памятник православным святым, покровителям семьи и брака муромскому князю Петру и княгине Февронии установят в Симферополе, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

"Седьмого июля в Симферополе состоится торжественная закладка камня первого в Крыму памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, муромским чудотворцам", — сказал митрополит.

Памятник установят в Детском парке в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

"В руках Петр и Феврония будут держать голубей, которые готовы выпорхнуть. Сверху скульптурную композицию будет венчать ротонда, увенчанная Христом, а спереди — раскрытая книга", — рассказал протоиерей-секретарь Симферопольской и Крымской епархии, настоятель Петропавловского кафедрального собора отец Александр Якушечкин. Памятник будет установлен по инициативе городской паствы. Все необходимые разрешения у городской власти получены, идет изготовление скульптурной композиции.

Ожидается, что 7 июля будет установлен первый фрагмент — раскрытая книга.

Петр и Феврония — православные святые, покровители семьи и брака.

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