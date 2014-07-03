Патриарх Илия II считает подписание соглашения с ЕС большой ответственностью для Грузии

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил собравшуюся на площади Европы в Тбилиси общественность с подписанием соглашения об ассоциировании с ЕС. Как отметил в своем обращении Патриарх Грузинский, данное соглашение является большой ответственностью для Грузии.

«Сегодня счастливый день. В Грузии все празднуют этот день. Мы как никогда сближаемся с европейской культурой. Мы должны помнить, что для Грузии это не только большая честь, но и ответственность. Грузия должна показать Европе и всему миру нашу древнейшую культуры, наши песнопения, наши ценности и наше прошлое.

Да благословит Господь каждого человека, который трудился ради этого дня», - провозгласил Илия II.

27 июня Грузия оформила соглашение об ассоциации с Евросоюзом. 1135-страничный документ подписали - с грузинской стороны премьер-министр Ираклий Гарибашвили; со стороны Евросоюза президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент Совета ЕС Херман ван Ромпей, сообщает Грузия Онлайн.

РиСУ