В Крыму пройдет фестиваль «Песнопения христианского мира»

5-7 июля на лучших концертных площадках Симферополя, Севастополя и Ялты в рамках фестиваля «Песнопения христианского мира» с благотворительными концертами выступит Патриарший хор Храма Христа Спасителя под руководством И.Толкачева. Фестиваль проводится благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель мероприятия — объединить усилия общества, государства и Церкви в деле сохранения национальных традиций духовного песнопения.

В рамках фестиваля 2 июня в Севастополе прошел региональный отборочный тур детско-юношеского творчества.

Патриарший хор Храма Христа Спасителя продолжает традиции мастеров прошлых времен — от безымянных распевщиков Киевской Руси до композиторов и регентов классической эпохи. В репертуаре хора — лучшие произведения русской духовной музыки, шедевры мировой классики, обработки фольклора христианских народов. Хор привлекает к сотрудничеству ведущих композиторов современности, из сочинений которых составлен ряд концертных программ, имеющих большое просветительское и миссионерское значение.

Коллектив примет участие в Литургии в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, встретится с моряками и офицерами Черноморского флота, проведет творческие встречи с одаренными детьми из детских домов, приютов и монастырей, детского лагеря «Артек».

Афиша благотворительных концертов Патриаршего фестиваля хора храма Христа Спасителя «Песнопения христианского мира»

5 июля в 19 час. — Симферопольское музыкальное училище им. П.И.Чайковского (г. Симферополь, ул. Набережная, 31)

6 июля в 19 час. — Культурно-информационный центр (г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1)

7 июля в 19 час. — Концертный зал «Юбилейный» (г. Ялта, пер. Черноморский, 2)

Пресс-служба Симферопольской епархии