500 человек ежедневно кормят в храме свтятителя Михаила в Киеве

Настоятель храма во имя святителя Михаила, первого митрополита Киевского, на территории Киевской центральной городской Александровской больницы, протоиерей Роман Барановский рассказал о том, как его храм занимается беженцами.

Еще со времен Майдана приход отца Романа активно помогал всем, кто обращался, обеспечивая то осмотр врача, то элементарное человеческое внимание. При храме действует сестричество во имя преподобноученицы Елизаветы. Миссия сестер - социальное служение: помощь бездомным, больным, которые не могут оплатить свое лечение.

Но сейчас возникла новая проблема. Появилась категория людей - беженцы из восточных областей Украины. И если до событий на киевском майдане Независимости женское подворье кормило около 100-150 человек, то теперь эта цифра увеличилась втрое. Сейчас за помощью обращается около 400-500 человек в день!

По словам отца Романа, для прихода это не только социальный проект, а прежде всего - катехезаторская работа. Ведь всякое дело начинается с молитвы. Люди находятся в специфическом психологическом и моральном состоянии. Им крайне необходима зона комфорта, где бы можно было обрести покой, почувствовать защиту и заботу.

«Люди садятся группками по 20-30 человек, - рассказывает отец Роман, - читается «Отче наш», у кого нет крестика, надеваем крестики. А также две-три сестры ведут с ними разговоры, утешают людей, приглашают прийти в храм. Читают жития святых. Это такое очень домашнее общение. И люди возвращаются уже со своими друзьями».

Такой является работа не только во время многолюдных праздников, в субботу-воскресенье. Каждый день можно зайти во двор и увидеть: сидят бездомные, которые там питаются, и сестры в белых одеждах им прислуживают.

Атмосфера царит такая, признается отец Роман, что порой хочется и самому сесть за стол, пообщаться с этими людьми. Потому что за каждым из них стоит головокружительная судьба, не просто история, а целая драма.

Они - как дети, очень искренне откликаются на заботу. Именно о таких сказано в заповедях блаженств: «Блаженны нищие духом...». Потому что эта нищета, простота, смирение воспитанные в них Богом.

«Когда просишь их "давайте встанем и помолимся", - говорит отец Роман,- они встают на молитву. Без раздражения или агрессии учатся (и это взрослые люди!), как правильно брать благословение».

Храм постоянно помогает. Сестры обратились к различным сестринствам - Елизаветинскому, Санкт-Петербургскому. И сейчас некоторые из монахинь находятся в Екатеринбурге, Москве собирают помощь для беженцев.

Также приход связался с сестрами, что несут послушание чтения неусыпаемой Псалтыри на Александровском подворье в Иерусалиме. Они рассказывают паломникам со всего мира, как в Украине помогают нуждающимся, и как можно к этому доброму делу приобщиться.

Для всех неравнодушных - контакты и адрес, по которым могут обратиться все желающие и поддержать вынужденных переселенцев с Востока Украины:

Киев, ул. Шелковичная, 39/1. Центральная городская клиническая больница

«Православие в Украине»