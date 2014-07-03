Монахи Валаамского монастыря приютили 116 беженцев из Восточной Украины

Монахи Валаамского Спасо-Преображенского монастыря приютили на своем подворье в городе Приозерск 116 беженцев из Восточной Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности Василий Рулинский.

«Сегодня мы отслужили соборный молебен о мире на Украине вместе с детьми-беженцами с Донбасса, которых приютило наше подворье в Приозерске. К настоящему времени Валаамское подворье приняло и заботится о 116 беженцах с Юго-Востока Украины», — цитирует В. Рулинский источник в монастыре.

Первые беженцы из Восточной Украины появились в Приозерске в начале июня. Это были женщины и дети. Помощь для них собирали монахи подворья Валаамского монастыря и активисты-общественники.

Диакония.ru