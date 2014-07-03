УПЦ КП проведет торжества по случаю годовщины Крещения Руси 28 июля

Торжества по случаю 1026-й годовщины Крещения Руси пройдут 28 июля, состоятся литургия и крестный ход.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

“Ежегодно мы совершаем Божественную литургию во Владимирском соборе. После литургии будет крестный ход от Владимирского собора до памятника князю Владимиру, где состоится молебен. В этом году будет так же”, - сказал Филарет.

По его словам, торжества, которые будет проводить Киевский патриархат, не будут пересекаться с праздничными мероприятиями УПЦ Московского патриархата, поскольку последняя будет проводить свои торжественные мероприятия 27 июля. “У нас никогда не было недоразумений, они проводят богослужение и молебен 27-го, а мы - 28-го. Поэтому мы не сталкиваемся”, - сказал Филарет.