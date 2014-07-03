ВР приняла постановление о праздновании 150-летия со дня рождения митрополита УАПЦ Василия Липкивского

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании 150-летия со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского (№ 4097).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 374 зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 20 марта 2014 года исполнилось 150 лет со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского – церковного реформатора, первого митрополита Украинской автокефальной православной церкви.

Кабинету министров Украины рекомендуется в месячный срок со дня принятия постановления создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения Липкивского; в месячный срок со дня создания указанного организационного комитета разработать и утвердить план мероприятий, связанных с празднованием 150-летия со дня рождения Липкивского, решить вопрос о его финансовом и материально-техническом обеспечении.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины предлагается организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 150-летия со дня рождения Липкивского; Национальному банку Украины - изготовить и ввести в оборот юбилейную монету, посвященную 150-летию со дня рождения отца-митрополита УАПЦ Василия Липкивского; Украинскому государственному предприятию почтовой связи ”Укрпочта” - издать серию почтовых марок, посвященных 150-летию со дня рождения Липкивского; Президиуму Национальной академии наук Украины - предусмотреть проведение соответствующими академическими институтами научно-практической конференции «Фигура отца-митрополита Василия Липкивского в развитии украинской церкви»; Украинскому институту национальной памяти вместе с Институтом украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины - подготовить и издать избранные произведения Липкивского.

Кроме того, Киевская горгосадминистрация должна решить в установленном законом порядке вопрос об установлении мемориальной доски на доме по адресу: ул. Владимирская, 24 в Киеве возле Южной въездной башни, где в 1919-1929 годах проживал Липкивский как настоятель Софийского собора.

*** Василий Липкивский родился 20 марта 1864 года в с. Попудня Липовецкого уезда на Виннитчине.

С начала 1917 года Липкивский возглавил украинское религиозно-общественное движение за автокефалию Украинской православной церкви, был одним из инициаторов создания Братства Воскресения Креста и Всеукраинского православного церковного совета.

В октябре 1921 года Первый всеукраинский церковный собор утвердил провозглашенную автокефалию УПЦ и избрал Липкивского ее митрополитом. В октябре 1927 года делегаты Второго всеукраинского церковного собора, под угрозой ареста и ссылки всех участников, проголосовали за переизбрание Липкивского.

В октябре 1937 года по клеветническому обвинению 73-летнего Липкивского арестовали и казнили 27 ноября 1937 года. Место его захоронения неизвестно.

В 1997 году собор УАПЦ канонизировал Липкивского и других церковных мучеников 20-х годов ХХ века.