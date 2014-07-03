На Афоне почтили память старца-схиархимандрита Макария (Сушкина)

С 1 на 2 июля в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре почтили память старца и игумена русской святогорской обители схиархимандрита Макария (Сушкина, 1820-1889), скончавшегося 2 июля 1889 г.

В этот день вот уже более 100 лет в Свято-Пантелеимоновом монастыре ежегодно совершается панихида по почившем старце.

По окончании повечерия братия русского афонского монастыря отслужили панихиду и приложились к его честной главе. Утром, по окончании Божественной литургии, была совершена заупокойная лития с освящением колива.

Мощи старца Макария покоятся в особой усопохранительнице вместе с честными останками игуменов и почитаемых старцев русской святогорской обители.

Старец Макарий (Сушкин) был учеником и преемником старца и духовника всех русских святогорцев иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова, +1885). Под его руководством воспитался в нем тот строгий деятельный монашеский дух, который при благой помощи Божией послужил во благо и для славы русского подвижничества на Святом Афоне. Отец Макарий явился продолжателем того великого дела, которое начали старцы Арсений Афонский и Иероним (Соломенцов), и он же его и воплотил, т. е. окончательно восстановил русское монашество в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон.

Память о старце Макарии благоговейно хранится в русской святогорской обители на протяжении уже более 100 лет. На данный момент собираются материалы для возможной его канонизации. В готовящейся к изданию 25-ти томной серии «Русский Афон ХIХ-ХХ веков» вторая часть девятого тома будет целиком посвящена игумену Макарию: пространное жизнеописание, его дневниковые записи, письма, наставления, архивные документы и прочее. Издание этой части тома запланировано на середину 2015 года.

Родился схиархимандрит Макарий 17 октября 1820 года в Туле. Мирское имя — Михаил Иванович Сушкин. Потомственный почетный гражданин города Тулы, купеческого сословия. Прибыл на Афон 3 ноября 1851 года. По прибытии отправился в путешествие по Святой Горе, но по дороге заболел и в болезненном состоянии был отведен в Свято-Пантелеимонов монастырь, где, не чувствуя облегчения, пожелал принять великую схиму, в которую и пострижен был 27 ноября 1851 года, после чего постепенно оправился от болезни. Рукоположен в иеродиакона 22 февраля 1853 года, в иеромонаха — 3 июня 1856 года. Назначен духовником русской святогорской обители с 7 августа 1857 года. Игумен обители с 26 сентября 1875 года. При нем Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь достиг небывалого расцвета. Преставился 19 июня / 2 июля 1889 года. Автор книг: «Празднование Покрова Пресвятой Богородицы на Афоне» и «Чиноположение или устав Кассандрийского метоха Афонского Пантелеймонова монастыря». В архиве обители хранится его личный фонд, сохранились также записи его духовных бесед со старцем Иеронимом и т.п.

"Русский Афон"